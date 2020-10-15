Эксперты учитывали различные параметры, включая размер процентной ставки и ежемесячного платежа по кредиту, а также величину первоначального взноса.

Программа «Новый автомобиль» Банка ЗЕНИТ позволяет клиентам приобрести легковой автомобиль по ставке от 8% годовых. Предоставив только паспорт и водительское удостоверение, заемщик может оформить кредит на сумму от 100 000 до 6,5 млн рублей на срок от 2 до 7 лет без первоначального взноса.

Программой предусмотрено личное страхование и страхование КАСКО, при отсутствии которых ставка увеличивается на 1-4 п. п. Предусмотрено досрочное погашение займа. Оформить кредит можно более чем в 300 автосалонах — партнерах банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Перми, Челябинске, Кемерово, Новосибирске, Ижевске, Омске, Воронеже, Калининграде, Тольятти и Новокузнецке.