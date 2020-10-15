Теперь по программе «Заработай на Альфа-Банке» клиенты получают по 1000 рублей за каждого приглашенного друга.



В мае 2020 года стартовала программа «Заработай на Альфа-Банке». По условиям проекта клиент Альфа-Банка может порекомендовать друзьям свой банк и отправить им ссылку для оформления бесплатной дебетовой Альфа-Карты. Как только друг совершит первую покупку, оба получат по 1000 рублей, а также примут участие в ежемесячном розыгрыше 100 000 рублей. Выигрыш выплачивается и клиенту, и его другу: по 100 000 рублей каждому. Те, у кого еще нет дебетовой карты, могут оформить Альфа-Карту Visa на промо-странице — и получить 1000 рублей после первой покупки.



Удвоение вознаграждения действует с 15 октября до 30 ноября 2020 года. Узнать подробности и начать зарабатывать на рекомендациях можно на странице .