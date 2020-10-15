Альфа-Банк начал платить клиентам вдвое больше за рекомендации, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь по программе «Заработай на Альфа-Банке» клиенты получают по 1 000 рублей за каждого приглашенного друга.

«В мае 2020 года стартовала программа «Заработай на Альфа-Банке». По условиям проекта клиент Альфа-Банка может порекомендовать друзьям свой банк и отправить им ссылку для оформления бесплатной дебетовой «Альфа-Карты». Как только друг совершит первую покупку, оба получат по 1 000 рублей, а также примут участие в ежемесячном розыгрыше 100 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Выигрыш выплачивается и клиенту, и его другу: по 100 тыс. рублей каждому. Те, у кого еще нет дебетовой карты, могут оформить «Альфа-Карту» Visa на промо-странице — и получить 1 000 рублей после первой покупки.

Удвоение вознаграждения действует с 15 октября по 30 ноября 2020 года.