Центробанк проанализировал опыт других стран в вопросе публикации траектории ключевой ставки, но скорее всего, выберет собственный вариант, сообщил в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Мы изучили очень большой спектр примеров других центральных банков, и, наверное, в конечном счете у нас будет какой-то свой вариант, который, безусловно, опирается на уже сформировавшиеся стандарты, которые используются и другими центральными банками. Но мы все-таки об этом думаем, возможно, несколько иначе, чем какой-то конкретный центральный банк», — отметил он.

Заботкин также не стал давать дополнительных сигналов перед заседанием совета директоров по ключевой ставке 23 октября: ЦБ будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете.

«На текущий момент материалы к совету директоров находятся в процессе разработки. Наверное, об этом говорить преждевременно», — сказал зампред ЦБ.