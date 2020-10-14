«ВЭБ.РФ» в скором времени представит обновленную версию методических рекомендаций по «зеленому» финансированию, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов через пресс-службу.

«Первая версия методических рекомендаций по «зеленому» финансированию вызвала большой отклик. Скоро представим вторую версию. Работаем с Минэкономразвития над тем, чтобы закрепить за нашей методологией официальный статус», — сказал он.

Шувалов подчеркнул, что «ВЭБ.РФ» под руководством правительства также работает над перезапуском всего инвестиционного цикла в стране. «Важно, что развиваются инвестиционные инструменты, прежде всего синдицированное кредитование. Фабрика проектного финансирования показывает хорошие результаты. Мы считаем, что с запуском механизма СЗПК в распоряжении инвесторов будет сразу несколько взаимодополняющих инструментов, бизнес может планировать инвестиции на долгосрочную перспективу. Это создает доверие к государству. Не менее важно, что перезапуск инвестиционного цикла — это еще и способ повысить технологический и экологический уровень российской экономики», — добавил Шувалов.

«Зеленая» облигация (green bond) — долговой инструмент. Средства от продажи облигаций направляются на финансирование проектов по охране окружающей среды, борьбе с изменением климата и рациональному использованию природных ресурсов. Целью этого механизма является привлечение инвесторов к финансированию экологических инициатив, в том числе направленных на развитие возобновляемых источников энергии.

