Расходы столицы на региональные доплаты к пенсиям в этом году составят 157,4 млрд рублей. Средний размер доплат составит более 6 300 рублей.

«В 2020 году расходы на региональные доплаты к пенсиям в бюджете Москвы запланированы в объеме 157,4 миллиарда рублей, их получат более 2 млн человек. Средний размер доплат от города составит 6 313 рублей», — заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, столица осуществляет региональную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, зарегистрированным в городе больше 10 лет, до величины городского социального стандарта минимальных доходов неработающих пенсионеров.

«В 2010 году городской социальный стандарт был установлен в размере 10 275 рублей, в 2020 году его размер составляет уже 19 500 рублей», — приводятся в сообщении слова Ефимова.

Последний раз размер городского социального стандарта был повышен в 2019 году — на 2 тыс. рублей.