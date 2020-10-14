Басманный суд Москвы в среду арестовал адвоката Дениса Пуресева, экс-заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит», по делу о многомиллиардном хищении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.



По данным СК РФ, в 2014—2016 годы руководство банка вывело из него 12,9 млрд рублей, принадлежавших вкладчикам, и бежало за границу.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Денису Пуресеву», — сказала собеседница агентства. Срок ареста определен до 13 декабря.

По делу уже арестованы бывший замглавы кредитного управления Алексей Горлин и его подчиненный Михаил Дорогинин, а под домашний арест отправилась коллега последнего Юлия Финкельштейн. Бывшие владельцы и председатель правления Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов в розыске.

Всем им вменяется статья «Хищение денежных средств банка в особо крупном размере организованной группой» и грозят сроки до 10 лет колонии.

Центробанк в 2016 году отозвал у «БФГ-Кредита» лицензию, между тем на тот момент он входил в первую сотню банков России по величине активов (данные ЦБ РФ).

Регулятор оценивал «дыру» в капитале банка не менее чем в 40 млрд рублей. Впоследствии Арбитраж Москвы признал «БФГ-Кредит» банкротом.