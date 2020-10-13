Больше трети российских компаний (37%) не планируют переводить своих сотрудников на дистанционный формат, пишут «Известия» . Таковы результаты опроса сервиса hh.ru. При этом 16% работодателей до сих пор не приняли никаких защитных мер для тех, кто работает в офисе. После летнего послабления режима самоизоляции лишь 16% компаний не вернули своих сотрудников в офисы, а 44% компаний в полной мере вывели своих сотрудников на рабочие места. Повторный уход на «удаленку» многие сотрудники перенесли спокойнее, чем весной — негативной эта новость стала только для 18% респондентов. Отвечая на вопрос, где комфортнее работать, 83% респондентов выбрали вариант «из дома». В числе причин, почему им не хочется возвращаться в офис, 44% назвали опасения за здоровье, 32% не хотят работать в маске и перчатках.

По данным сервиса Superjob, на 8 октября сотрудников, работающих удаленно, не было в 63% компаний, 36% сотрудников считают, что дома работают эффективнее, нежели в офисе, а 34% и вовсе не заметили разницы. Каждый третий респондент (32%), отвечая на вопрос, как изменилась его нагрузка, отметил, что работы стало меньше, 37% заявили, что ничего не изменилось. Число желающих вернуться в офис уменьшилось. Сейчас таких 47%, а в апреле было 66%.

По словам экспертов, труднее всего перейти на дистанционный режим тем, у кого маленький штат: локальным ресторанам и кафе, небольшим фитнес-клубам и магазинам. Особенно непросто компаниям, которые так и не озаботились возможной угрозой и не приложили усилия, чтобы изменить условия работы. Предприятия, которые этой весной успешно перешли на «удаленку», оказались лучше подготовлены и к новому всплеску заболеваемости COVID-19. Их сотрудникам уже не важно, откуда работать, подчеркнули эксперты.