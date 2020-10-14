Отсутствие мер по смягчению перехода малого бизнеса с единого налога на вмененный доход на иные режимы налогообложения может привести к социальному взрыву. Об этом предупредил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе Всероссийской конференции «Малый и средний ритейл России в условиях борьбы с пандемией. Итоги, выводы и законодательные инициативы».

По его словам, многие предприниматели очнутся только после того, как в январе придет первая платежка по налогу. «Мы направили в правительство свои предложения по смягчению перехода. Что-то нужно делать, иначе мы получим очень тяжелый январь. Я буквально вчера вернулся из очередной поездки в регион – предприниматели подсчитывают, что должны будут платить в три-четыре раза больше, и говорят, что их бизнес не выживет. А когда люди ощущают, что они уже даже не на грани выживания, а все, конец, ситуация начинает развиваться намного более энергично и остро», — заявил Титов.

«То, что правительство сегодня жестко настроено на отмену ЕНВД, конечно, имеет под собой логическое обоснование. Действительно, ЕНВД — не самый лучший налог, действительно, по нему очень небольшие сборы, и его надо отменять. Но не сейчас. Сейчас это очень серьезный вызов для всего малого бизнеса России, в первую очередь для ретейла», — пояснил бизнес-омбудсмен.