Льготное рефинансирование кредитов для малого и среднего бизнеса (МСБ) по «Программе 8,5» не стало востребованным у предпринимателей, пишут «Известия» . С января по сентябрь 2020 года объем таких сделок составил лишь 44 млрд рублей — то есть меньше 1% от кредитного портфеля МСБ, рассказали в Минэкономразвития. Снижается спрос и на саму программу кредитования под 8,5% — во II квартале 2020 года было заключено более 8,7 тыс. договоров на 540,7 млрд рублей, а в III квартале по ней подписали 4,4 тыс. соглашений на 372 млрд рублей — на треть меньше.

Наиболее востребованными льготные кредиты оказались среди строителей — на них приходится 46% выдачи в 2020 году, 22% займов — среди обрабатывающих производств, 8% — научная и техническая деятельность, 5% — сельское хозяйство, рассказали в Минэкономразвития. Чаще всего займы берут на инвестиционные цели (67%), треть кредитов приходится на оборотные нужды, остальное занимает рефинансирование.

По словам представителей банков — участников «Программы 8,5», низкий спрос на перекредитование обусловлен дополнительными требованиями к заемщикам и к кредитным договорам. Пандемия и общий спад экономики в 2020 году повлияли на снижение спроса. Также клиенты переключаются на другие программы поддержки МСБ.

В системообразующих кредитных организациях ситуация оказалось противоположной — в «Сбере» заявили, что в июле–сентябре объем заключенных договоров по «Программе 8,5» составил 178 млрд рублей, что на 74% больше, чем во II квартале 2020-го. В ВТБ отмечают высокий спрос на субсидированные займы — в III квартале банк выдал на 30% больше кредитов, чем в предыдущем, и почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По мнению экспертов, низкая популярность рефинансирования в рамках льготной программы может быть связана с тем, что во время пандемии было запущено несколько дополнительных кредитных опций для предпринимателей. Одной из них стали займы на поддержку занятости, проценты по которым будут списаны государством при условии сохранения сотрудников. Также нельзя забывать и о тяжелом финансовом состоянии организаций МСБ в отдельных отраслях. Банк, принимая решение о рефинансировании, использует систему скоринга, которая часто блокирует возможность получения кредита при ухудшении финансовых показателей, отметили эксперты.