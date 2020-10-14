Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину держать под личным контролем вопрос привлечения инвестиций в экономику.

«Конечно, привлечение инвестиций, инвестиционное развитие — это важнейшая составляющая для развития экономики и страны», — указал глава государства на совещании с членами правительства.

По его словам, на привлечение инвестиций влияет очень много факторов. Среди таковых Путин перечислил «стабильность в самом широком смысле слова — политическую стабильность, макроэкономическую стабильность, минимальную бюрократию, эффективную, но в рамках закона работу правоохранительных органов (мы частенько к этому возвращаемся в последнее время), разумную антимонопольную и фискальную политику».

Президент рассчитывает, что намеченные планы по стимулированию привлечения инвестиций будут выполняться, а используемые механизмы будут работать эффективно. «В целом будем уделять этому внимание, прошу председателя правительства держать под своим контролем», — указал глава государства.