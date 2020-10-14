По его словам, предсказуемость и стабильность условий — это ключевая история при принятии решений по инвестициям.
Властям необходимо минимизировать на ближайшие годы изменения российского налогового законодательства, чтобы обеспечить стабильные условия для инвесторов, заявил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.
«Предсказуемость и стабильность условий — это ключевая история при принятии решений по инвестициям. В этом плане важно, как мне кажется, минимизировать на ближайшие годы в том числе изменения налогового законодательства», — сказал Орешкин, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Оценить:
Нет комментариев