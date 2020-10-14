Банк России установил официальные курсы валют на 15 октября.

Курс доллара понизился менее чем на 1 копейку, составив 77,2759 рубля (77,2855 рубля на 14 октября). Курс евро снижен на 36,67 копейки до 90,7065 рубля (91,0732 рубля на 14 октября).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:22 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 77,38 рубля (плюс 33 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 90,77 рубля (плюс 30 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 77,1—77,44 рубля за доллар и 90,51—90,85 рубля за евро.