Минфин России на аукционе в среду, 14 октября, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29017RMFS с датой погашения 25 августа 2032 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 350,629 млрд рублей. Объем спроса составил 377,6 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94,188% от номинала, средневзвешенная цена — 94,2305% от номинала, выручка от размещения – 330,4 млрд рублей.