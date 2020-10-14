Минфин России на аукционе в среду, 14 октября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года. Размещенный объем выпуска составил 21,672 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 34,598 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98,682% от номинала, средневзвешенная цена — 98,8047% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,33% годовых.