Неопределенности по восстановлению потребления нефти в мире из-за второй волны коронавируса делают неясной ситуацию с сокращением запасов и маловероятным рост котировок нефти выше 50 долларов за баррель в перспективе до 2023 года. Об этом Международное энергетическое агентство (МЭА) пишет в октябрьском отчете.

Неуверенность инвесторов в дальнейшем сокращении запасов отражается на физическом рынке, из-за чего цены на нефть снижаются, отмечают в МЭА. «В более долгосрочной перспективе для производителей мало обнадеживающего, так как графики показывают, что цены не достигнут 50 долларов за баррель до 2023 года», — указывается в отчете.

МЭА отмечает, что прогноз по падению спроса на 8,4 млн баррелей в сутки на этот год актуален только в том случае, если ОПЕК+ будет полностью соблюдать условия сделки по сокращению добычи, а мировые запасы снизятся на 4 млн баррелей в сутки в IV квартале. «Однако при запланированном восстановлении добычи нефти в ОПЕК+ на 1,9 млн баррелей в сутки с 1 января 2021 года возможности рынка поглощать запасы на ближайшие несколько месяцев становятся еще более ограниченными», — отметили эксперты МЭА. К этому они добавили риск того, что темпы восстановления спроса замедлятся из-за растущего числа заболеваний коронавирусом во всем мире.

МЭА сохранило прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на 8,4 млн баррелей в сутки до 91,7 млн баррелей. Перспективы восстановления спроса на нефть остаются хрупкими из-за COVID-19, в III квартале рост оказался ниже ожиданий. Цена нефти может не достичь 50 долларов за баррель до 2023 года из-за неопределенности со спросом. Восстановление добычи нефти в ОПЕК+ с 1 января 2021 году ограничит темпы сокращения запасов нефти.