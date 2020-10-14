Это меньше, чем предполагалось изначально.
Кредиторы G20 готовы продлить инициативу по приостановке выплат долга беднейших стран не на год, как рассчитывали многие, а лишь на полгода, заявил журналистам глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.
«Думаю, что может быть достигнута компромиссная формулировка в виде шестимесячного продления и что это может быть продлено (впоследствии. — Прим. ред.) в зависимости от устойчивости долга», — сказал Мэлпасс на пресс-конференции.
Встреча глав министерств финансов и центробанков «двадцатки» намечена на среду.
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