Функциональность решения позволяет получить информацию об активах и пассивах клиента из всех автоматизированных систем банка и сформировать консолидированный отчет.

После обращения клиента лично или через каналы ДБО за сведениями о наличии счетов, доходах, расходах и иной информации из «карточки» клиента в АБС (или из систем ДБО) в модуль «RS-Connect. Сведения об активах и пассивах клиента» приходит запрос о формировании отчетной формы. Для получения необходимых сведений новый модуль RS-Connect через веб-сервисы опрашивает подсистемы АБС, которые в ответ возвращают ему свой набор данных. Модуль формирует общий единый ответ в печатной форме и направляет ее в «карточку» клиента, в систему ДБО или в общий каталог.

С помощью нового модуля финансовые организации смогут выполнить требования Указания ЦБ РФ от 14.04.2020 г. № 5440-У, согласно которому с 01.09.2020 банки обязаны предоставлять клиенту обобщенный (универсальный) отчет со сведениями обо всех его активах и пассивах (счетах и выплаченном по ним доходе, ценных бумагах, срочных обязательствах финансового характера, по которым гражданин является должником или кредитором).

«Новый “коннектор” консолидирует информацию из разных систем банка и формирует отчет в регламентированной форме для предоставления клиенту, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Функциональность модуля позволяет банкам не только повысить удобство обслуживания клиентов, но и избежать рисков несоблюдения законодательства благодаря эффективному выполнению требований Указания ЦБ РФ № 5440-У».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.