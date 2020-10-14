Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал нижней палате принять во втором, основном чтении законопроект об отмене банковских комиссий при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг. Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Согласно предлагаемой комитетом редакции документа ко второму чтению, «комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с физических лиц не взимается». Данное положение закрепляется в Жилищном кодексе РФ.

При этом комитет в законе «О банках и банковской деятельности» предлагает уточнить, что банки не имеют «права взимать с физических лиц комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги». В редакции первого чтения уточнение о физических лицах отсутствовало.

Запрет на взимание комиссий также предлагается прописать и в законе о национальной платежной системе, указав, что речь идет именно о физических лицах. Необходимые поправки также вносятся в закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и в закон «О почтовой связи».