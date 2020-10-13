Банк «Восточный» добился ареста 42% собственных акций, принадлежащих кипрской компании Evison, подконтрольной фонду Baring Vostok, пишет РБК . Это следует из решения суда Лимасола. Банк сейчас находится под контролем компании «Финвижн» Артема Аветисяна и его деловых партнеров, «Финвижн» и Baring Vostok находятся в корпоративном конфликте с весны 2018 года, стороны судятся в Англии, Италии, России и на Кипре.

«Восточный» 5 октября подал иск к Evison, Калви и другим ответчикам на 7 млн евро и добился принятия по нему обеспечительных мер в виде ареста акций банка, принадлежащих дочерней компании фонда. Банк в ноябре 2016 года приобрел у кипрской Croushi 10,1% акций ООО «Альянс-Консалтинг» за 696 млн рублей. Одновременно с этим Evison передала банку еще 9,8% акций «Альянс-Консалтинга» без оплаты, говорится в показаниях кипрского юриста «Восточного» Сотирии Христу. Новый менеджмент банка выяснил, что стоимость 19,9% акций «Альянс-Консалтинга» составляет около 400 млн рублей, таким образом, стоимость 10,1% равна 200 млн рублей. Расследование, заказанное банком у компании «Евроэксперт», показало, что стоимость купленных акций «Альянс-Консалтинга» составляет еще меньшую сумму — 95 млн рублей. Убыток в «Евроэксперте» оценили в 600 млн рублей (6,7 млн евро).

Подача иска к Калви объясняется тем, что в ходе осуществления сделки по покупке акций «Альянса» у Croushi «Восточный» находился под контролем Evison, управляемой Калви, в то же время Калви был конечным бенефициарным владельцем Croushi, пояснили в пресс-службе банка «Восточный». Суд 10 октября до рассмотрения иска принял решение заморозить активы Evison, Калви и Croushi в пределах суммы требований 7 млн евро, в том числе отдельно были применены меры в отношении 42% акций банка и 87% акций Evison. В случае акций речь идет о запрете действий, которые приведут к снижению их стоимости до или ниже 7 млн евро.

Представитель Baring Vostok утверждает, что компании Аветисяна «уже полтора года безуспешно пытаются использовать этот надуманный аргумент в лондонском арбитраже, потому что сделка была прозрачной и банк получил выгоду». В фонде рассматривают «такое тасование юрисдикций и беспочвенных исков как попытку гражданина Италии Аветисяна отомстить за арест своих зарубежных активов и отвлечь внимание от исков против многомиллиардного мошенничества в «Юниаструме» и силового давления на партнеров».

Представитель «Финвижн» сообщил, что иски банков к бывшим контролирующим акционерам стали нормой на российском банковском рынке. Когда недобросовестные акционеры используют банк в своих интересах и в ущерб его интересам, подобные иски зачастую оправданны. Любой иск, в результате которого банку будет возмещен ущерб, может только положительно влиять на его деятельность, добавил он.