Ослабление рубля в сентябре при сохранении курса вблизи текущих уровней будет оказывать повышательное давление на цены в России еще в течение одного-двух кварталов. Такие данные приводятся в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».



«В сентябре начало усиливаться проинфляционное влияние ослабления рубля. Темпы роста цен на отдельные товары, зависимые от валютного курса, ускорились. С учетом отложенного характера полного переноса курсовой динамики в потребительские цены, мы ожидаем, что повышательное давление на цены со стороны курсовой динамики может прослеживаться еще в течение одного-двух кварталов в случае сохранения курса рубля вблизи текущих уровней», — прогнозируют аналитики.

По оценкам аналитиков ДИП ЦБ, темпы роста цен на отдельные товары, зависимые от валютного курса, продолжили ускоряться. Формальные расчеты эффекта переноса валютного курса в цены, проведенные на основе оценки соответствующей эластичности на ретроспективных данных, указывают на вклад ослабления рубля последних месяцев в динамику цен в сентябре на уровне 0,1 п. п. и его увеличение до 0,15 п. п. в октябре-ноябре при условии сохранения курса на текущих уровнях.

«Вместе с тем есть основания полагать, что в текущей ситуации полный перенос курсовой динамики в цены не окажется мгновенным и может носить отложенный по времени характер», — сказано в обзоре.

Банк России ожидает инфляцию в конце текущего года в диапазоне 3,7— 4,2%, в 2021 году — 3,5— 4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.

