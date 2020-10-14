Возможные негативные последствия для российской экономики от гипотетического нового ужесточения ограничительных мер для борьбы с пандемией окажутся значительно мягче, чем в апреле–мае. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

При этом сохраняющаяся повышенная неопределенность в связи с пандемией уже сейчас выступает одним из факторов, сдерживающих восстановление российской экономики после прохождения дна спада в II квартале.



«Фактором риска для дальнейшей динамики экономической активности является ухудшение эпидемиологической ситуации. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией начало быстро расти в России и за ее пределами. Предотвращение распространения коронавируса может потребовать возвращения части ограничительных мер. Но даже в случае реализации подобного сценария можно ожидать, что их жесткость будет меньше, чем в первую волну пандемии, поскольку система здравоохранения накопила опыт и в целом лучше готова к работе в условиях пандемии», — прогнозируют аналитики.

