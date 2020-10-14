Платежная система Банка России (ПС БР) полностью соответствует международному стандарту управления рисками, сообщает пресс-служба регулятора.



«30 сентября 2020 года завершена оценка платежной системы Банка России на соответствие международному стандарту «Принципы для инфраструктур финансового рынка», которая подтвердила высокий уровень ее соответствия этим принципам», — говорится в релизе.

Соответствие стандарту свидетельствует, что «Банком России заложены качественные правовые основы работы ПС БР, внедрена надежная система комплексного управления рисками, обеспечен справедливый и открытый доступ к расчетным сервисам ПС БР для ее участников, применяется адекватная тарифная политика».

Кроме того, реализованы механизмы по предотвращению неблагоприятных последствий в части выполнения своих обязательств участниками ПС БР.