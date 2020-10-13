ЦБ возобновил очные проверки банков после периода самоизоляции, но инспекционная активность все еще очень низка, пишет «Коммерсант» . В конце марта регулятор приостановил выездные проверки банков до 1 июля. Однако за прошедшие с истечения срока два с половиной месяца достичь докризисных темпов не удалось. Так, в июне и июле ЦБ завершил по одной проверке в банках, в августе — три, а в сентябре отчитался о двух. Согласно публичной информации, на начало октября известно лишь о двух завершенных проверках.

В Центробанке сообщили, что «в связи с ускорением распространения коронавирусной инфекции Банк России вновь пересматривает график выхода на плановые проверки, прежде всего в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». Там отметили, что сейчас банковский надзор все в большей степени может решать свои задачи дистанционно, а выход инспекционной группы для проверки происходит, когда выявить все зоны риска невозможно на расстоянии. Речь идет в том числе о выявлении «схемных операций, мнимых и фиктивных сделок, мошеннических действий, операций по выводу и обналичиванию денежных средств», а также об анализе операций банков с наличностью, о вопросах противодействия отмыванию доходов и т. д.

По мнению экспертов, без очных проверок невозможно оценить реальный масштаб проблем в банках. В результате есть риск накопить за очередной бесконтрольный период такой объем проблем, что решать их придется на государственном уровне. Могут возникнуть предпосылки к применению дополнительных мер помощи банкам, в том числе их докапитализации. Также эксперты прогнозируют рост числа отозванных по всем причинам банковских лицензий.