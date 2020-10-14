Банк России намерен развивать новые формы инвестирования для розничных инвесторов, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«У нас появился большой класс розничных инвесторов, то есть граждане пошли на финансовый рынок. Это связано, конечно, и с тем, что ставки по депозитам чуть-чуть снижаются и часть граждан смотрят на альтернативы вложений своих средств и в том числе в фондовый рынок. И важно, чтобы средства розничного инвестора также вкладывались в конечном счете, трансформировались в инвестиции. Поэтому мы намерены здесь развивать разные формы, в том числе коллективного инвестирования, обсуждаем вместе с правительством», — сказала она.

Также глава ЦБ обратила внимание на проекты «зеленого» финансирования, которые регулятор обсуждает с правительством и с ВЭБом. «У нас сейчас уже есть секция на Московской бирже, которая специально выпускает, организует выпуски облигаций «зеленых», и нам, конечно, нужно обращать внимание на то, что происходит на внешних рынках, как они будут меняться под влиянием введения разных экологических требований», — отметила глава регулятора.

Набиуллина в начале сентября отмечала, что граждане страны в текущем году перевели рекордный объем средств из традиционных банковских вкладов в альтернативные инструменты сбережения и на рынок ценных бумаг. По ее мнению, банки должны учитывать это при определении ставок по вкладам.