Абсолют Банк стал участником проекта «Цифровой профиль гражданина»: подключение к новому государственному сервису при оформлении онлайн-заявки на ипотечный кредит уже реализовано на сайте банка, говорится в релизе финучреждения.



«При заполнении заявки на ипотеку на сайте Абсолют Банка клиенты смогут в режиме онлайн предоставить согласие на обработку своих персональных данных и выбрать, какие именно данные будут доступны для банка. При подтвержденной учетной записи на портале «госуслуги» сведения для одобрения кредита сразу поступают в банк — без предоставления оригиналов документов о доходе и занятости в бумажном виде. Вся нужная информация загрузится автоматически из государственных систем с помощью «Цифрового профиля», что повышает вероятность одобрения кредита для клиента. Сейчас сервис «Цифровой профиль» объединяет 21 тип сведений о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, СНИЛС, водительские права, место работы и др.», — сказано в сообщении

Процедура использования цифрового профиля проста: при заполнении заявки на сайте клиент выбирает «Заполнить данными из Госуслуг», вводит логин и пароль от своего аккаунта на портале. После этого более 80% анкеты заполняется автоматически.