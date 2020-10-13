Дайджест российских СМИ к утру 14 октября.
📰 За девять месяцев 2020 года «ВЭБ.РФ» заработал «молчунам» около 6,7% годовых — по сравнению с первым полугодием доходность расширенного портфеля пенсионных накоплений немного снизилась, пишет «Коммерсант». Для сохранения доходности инвестиций госуправляющий продолжает увеличивать в портфеле долю корпоративных облигаций, объем которых достиг исторического максимума. Часть этих бумаг составили «вечные» бонды, выпущенные ОАО «РЖД». ВЭБ действует в тренде, уходя в риск для получения доходностей, однако делает это на государственный манер, отмечают эксперты.
📰 Малый и средний бизнес получил 1 трлн рублей льготных кредитов, пишут «Ведомости», ссылаясь на Минэкономразвития. Всего по итогам семи месяцев 2020 года МСБ было выдано 3,9 трлн рублей. Наибольшим спросом пользуется кредитование на возобновление деятельности по ставке 2% с полным субсидированием всей суммы кредита за счет государства при условии сохранения численности сотрудников. Представители бизнеса полагают, что с учетом наступления второй волны пандемии уже принятых мер поддержки бизнеса может быть недостаточно.
📰 Колебания рубля заметно уменьшились с конца прошлой недели, позволив курсу стабилизироваться, пишет «Российская газета», ссылаясь на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Геополитический фон не позволяет говорить, что все риски ушли, но в целом на рынках сохраняется весьма позитивный настрой. Рубль имеет сравнительно ограниченный потенциал для краткосрочного ослабления в перспективе недель, но при этом больше шансов на развитие отскока в ближайшие дни, пока рынки не обеспокоены повторным локдауном (самоизоляцией).
📰 «Газпром» завершил размещение первых для себя «вечных» еврооблигаций: он занял 1,4 млрд долларов и 1 млрд евро, пишет РБК. Данный выпуск является первым в России полностью рыночным выпуском бессрочных субординированных облигаций в долларах и евро. Никогда прежде российские эмитенты не размещали эти выпуски в таких объемах. Интерес к бумагам «Газпрома» объясняется повышенной доходностью и высоким кредитным качеством эмитента, потенциально возможная отмена купонов защищена стабильной выплатой дивидендов, которую не планируют снижать в ближайшем будущем, отметили эксперты.
📰 Курс биткоина вернулся к отметкам полуторамесячной давности, превысив 11,7 тыс. долларов, пишет «Коммерсант». За неделю криптовалюта прибавила в цене почти 8%. Вторая по востребованности в мире криптовалюта — Ethereum — подорожала за неделю на 12%, до отметки 380 долларов. Восстановление котировок виртуальных валют произошло на фоне ослабления курса доллара. По мнению экспертов, законодательные инициативы по легализации токенов различных криптовалютных и блокчейн-проектов будут оказывать общее положительное влияние на рынок. Новости о крупных инвестициях в криптоактивы тоже поспособствуют росту стоимости биткоина.
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