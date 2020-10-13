Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о бессрочных выплатах материнского капитала и его индексации. Проектом предлагается установить бессрочный характер действия мер, предусмотренных законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и признать утратившей силу статью, которой индексация средств материнского капитала приостанавливалась до 1 января 2020 года. Также документом предлагается обязать правительство РФ пересмотреть размер маткапитала в 2017—2019 годах с учетом инфляции и доначислить соответствующие средства гражданам.

«Своим законопроектом фракция... предлагает пересчитать маткапитал с учетом индексации за прошедшие пять лет задним числом. Благодаря этому многие семьи смогут снизить долг по ипотеке или наконец-то решатся на приобретение нового жилья, — цитирует Миронова его пресс-служба. — Ну а вместе с индексацией маткапитала депутаты «Справедливой России» предлагают сделать выплаты материнского капитала бессрочными».

Кабмин не поддержал инициативу справороссов. «Реализация предлагаемых изменений потребует увеличения объема средств федерального бюджета, выделяемых на цели реализации федерального закона», — отметили в правительстве, сославшись на статью 83 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой законопроекты, требующие увеличения бюджетных ассигнований, нуждаются в указании источников финансирования соответствующих обязательств.

Также в Кабмине обратили внимание на отсутствие в документе механизма пересмотра суммы маткапитала в 2017—2019 годах. «С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает представленный законопроект», — резюмировали в Кабмине.