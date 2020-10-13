Падение потребительских расходов за неделю с 5 по 11 октября существенно ускорилось, констатируют эксперты аналитического портала СберБанка «СберИндекс» . Изменение составило минус 4,8% к 2019 году, а среднее значение за последние четыре недели снизилось до минус 1,8% относительно прошлого года, указано в сообщении кредитной организации.

Индекс потребительской активности SberIndex.ru уменьшился с 75,9 до 73,9 пункта, что, как поясняют аналитики, свидетельствует о дальнейшем сокращении разнообразия в потреблении в ответ на риски, связанные с COVID-19.

Траты на товары непродовольственной группы упали впервые с начала июня, то есть со времен жестких ограничений. На прошедшей неделе падение составило 1,8% в годовом выражении.

Общее изменение расходов на товары, включая продукты, также оказалось отрицательным (минус 0,1% год к году) впервые после снятия карантинных мер.

Сокращается и спрос на услуги. Изменение трат в сервисных категориях в период с 5 по 11 октября составило минус 17,8% в годовом выражении против минус 14,2% неделей ранее.

«Потребители продолжают избегать многолюдных мест: снижение расходов в ресторанах на прошедшей неделе ускорилось до 25,9% год к году против 21,7% неделей ранее. Траты на одежду и обувь падают на 12,1% год к году, что тоже стало самым слабым результатом с начала лета», — отмечается в исследовании.

Сокращение трат может быть отчасти связано с введением в некоторых регионах дополнительных мер по борьбе с COVID-19, полагают аналитики.



«Небольшое сокращение пассажиропотока на прошлой неделе наблюдается как в Москве, так и в других регионах России. Оно не носит такого массового характера, как в апреле этого года, но и не сопровождается ростом спроса на топливо и такси, что означало бы замену общественного транспорта личным. Если исключить влияние регулярного всплеска покупок проездных, который случается в первое число каждого месяца, то общее снижение числа пассажиров в московском транспорте 5—11 октября составило 5,4% по сравнению с предыдущей неделей. В отдельные дни снижение неделя к неделе доходило до 10%», — указано также в материале.