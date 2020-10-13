«Сбер» планирует модифицировать программу добровольного страхования жизни для заемщиков с потребкредитами, добавив в нее, в частности, страхование риска снижения оклада. Об этом во вторник рассказали в банке.

По информации СберБанка , с начала года около 2,5 млн его клиентов при заключении договора потребительского кредитования оформили подключение к программам страхования компании «Сбербанк страхование жизни». При этом 20% из них включили дополнительную опцию — страхование от недобровольной потери работы. В банке уточнили, что включение в программу дополнительного риска недобровольной потери работы позволяет получать компенсацию за дни отсутствия занятости в размере до 244 тыс. рублей.

В январе — сентябре 2020 года компания «Сбербанк страхование жизни» произвела 55 тыс. страховых выплат получателям потребительских кредитов, в том числе более 2,6 тыс. выплат в связи с недобровольной потерей работы. В число лидеров среди регионов по подключению к программам страхования жизни при потребительском кредитовании входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия.

«В этом году на фоне эпидемиологической обстановки и связанного с ней состояния неопределенности мы наблюдаем повышенный спрос на страхование от потери работы», — комментирует директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» СберБанка Катрин Соомре.



По ее словам, в ближайшее время получателей потребительских кредитов «Сбера» ждут нововведения по страховке: «Мы модифицируем нашу программу добровольного страхования жизни и добавим в нее новые риски, в том числе риск снижения оклада. А уже в этом году для клиентов во всех регионах в «Сбербанке Онлайн» станет доступна новая версия страхования от потери работы с более низкой ценой и более широким покрытием».