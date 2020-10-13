Половина российских заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) ожидают снижения своего дохода в связи с повторным резким ростом числа заболевших COVID-19, свидетельствуют результаты октябрьского опроса, проведенного компанией IDF Eurasia.

«40% респондентов абсолютно уверены в том, что их уровень доходов в связи с приходом второй волны коронавируса не снизится, 9% затруднились сформулировать однозначный ответ, еще 41% не исключают такую возможность, оставшиеся 10% убеждены, что это произойдет», — говорится в материале.

Среди тех, кто ожидает снижения своих доходов, 58% полагают, что их доход может упасть максимум на четверть. Его снижение на 25—50% допускают 22% опрошенных, падение доходов более чем наполовину прогнозируют 20% респондентов.

Среди убежденных в неизбежности сокращения доходов почти три четверти респондентов (72%) являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями, остальные 28% работают по найму. Среди тех, кто ожидает ухудшения своего материального благосостояния, почти две трети (64%) проживают в крупных городах с населением от 1 млн человек и более — это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Казань и прочие.

В категории тех, кто верит в неизменность уровня своего дохода, свыше половины опрошенных (53%) принадлежат к возрастной группе 18—30 лет.

«Преобладание оптимистичных настроений среди респондентов 18—30 лет потенциально можно объяснить тем, что граждане в данном возрасте, во-первых, еще не всегда являются полностью экономически независимыми (например, многим помогают родители), во-вторых, еще не обладают жизненным опытом, с которым часто приходит и скептицизм. В свою очередь многие из тех, кто имеет свой небольшой бизнес, острее других ощутили влияние кризиса», — комментирует генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.