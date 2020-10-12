Всего с момента запуска страхования от COVID-19 в марте-апреле 2020 года гражданам было выплачено не менее 300 млн рублей, пишут «Известия» . Об этом рассказали участники рынка. Крупнейшие страховые компании снова фиксируют рост спроса на покрытие от коронавирусной инфекции после некоторого снижения популярности этих продуктов летом. Также отмечается значительный рост заинтересованности в продукте, который гарантирует оплату лечения в случае возникновения осложнений после любой вакцинации, в том числе от COVID-19.

Стоимость полисов в различных компаниях варьируется от 1,8 тыс. рублей до 8,4 тыс. рублей. Большинство из них предполагают компенсации в случае заболевания, необходимости стационарного лечения и смерти. Выплаты при заболевании составят от 20 тыс. рублей до 110 тыс. рублей, а в случае летального исхода — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Некоторые компании объединили случай заболевания коронавирусом с ранее существующими продуктами по страхованию здоровья и жизни. Другие сформировали предложения, куда включили курс реабилитации, возможность получить бесплатную медицинскую, юридическую и психологическую консультации, пройти исследование. Выплаты предоставляются вне зависимости от форс-мажорных обстоятельств.

В ЦБ сообщили, что ведут мониторинг страховых продуктов как на основе анализа жалоб граждан, так и в ходе превентивного надзора.

По словам экспертов, популярность платных медицинских полисов в России небольшая, даже с учетом пандемии. До сих пор велико недоверие граждан к страховым продуктам. Иногда компании относят не все случаи заражения к случаям, которые покрываются выплатами. Так, выплаты по условиям части полисов застрахованный получает только при необходимости госпитализации или в более тяжелых случаях, отметили эксперты. Они прогнозируют рост спроса на продукты от COVID-19.