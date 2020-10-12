В ЦБ сообщили, что ведут мониторинг страховых продуктов как на основе анализа жалоб граждан, так и в ходе превентивного надзора.
Всего с момента запуска страхования от COVID-19 в марте-апреле 2020 года гражданам было выплачено не менее 300 млн рублей, пишут «Известия». Об этом рассказали участники рынка. Крупнейшие страховые компании снова фиксируют рост спроса на покрытие от коронавирусной инфекции после некоторого снижения популярности этих продуктов летом. Также отмечается значительный рост заинтересованности в продукте, который гарантирует оплату лечения в случае возникновения осложнений после любой вакцинации, в том числе от COVID-19.
Стоимость полисов в различных компаниях варьируется от 1,8 тыс. рублей до 8,4 тыс. рублей. Большинство из них предполагают компенсации в случае заболевания, необходимости стационарного лечения и смерти. Выплаты при заболевании составят от 20 тыс. рублей до 110 тыс. рублей, а в случае летального исхода — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.
Некоторые компании объединили случай заболевания коронавирусом с ранее существующими продуктами по страхованию здоровья и жизни. Другие сформировали предложения, куда включили курс реабилитации, возможность получить бесплатную медицинскую, юридическую и психологическую консультации, пройти исследование. Выплаты предоставляются вне зависимости от форс-мажорных обстоятельств.
В ЦБ сообщили, что ведут мониторинг страховых продуктов как на основе анализа жалоб граждан, так и в ходе превентивного надзора.
По словам экспертов, популярность платных медицинских полисов в России небольшая, даже с учетом пандемии. До сих пор велико недоверие граждан к страховым продуктам. Иногда компании относят не все случаи заражения к случаям, которые покрываются выплатами. Так, выплаты по условиям части полисов застрахованный получает только при необходимости госпитализации или в более тяжелых случаях, отметили эксперты. Они прогнозируют рост спроса на продукты от COVID-19.
Нет комментариев