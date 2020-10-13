Обратной стороной этого является то, что решение о полном возобновление международного сообщения будет напрямую затрагивать вопрос динамики курса рубля: сохранение ограничений частично компенсирует премию за геополитический риск на валютном рынке и одновременно является инструментом предотвращения нежелательного укрепления курса рубля, если настрой рынков улучшиться.

Профицит текущего счета достиг $2,5 млрд в 3К20 и $24,1 млрд за 9М20: ЦБ сообщил, что профицит текущего счета составил $2,5 млрд в 3К20, что оказалось выше наших ожиданий. Несмотря на то что эта цифра отражает снижение профицита текущего счета на $8 млрд с уровня 3К19 ($10,7 млрд), сам факт сохранения положительного сальдо мы считаем позитивным. За 9М20 профицит текущего счета в размере $24,1 млрд соответствует нашему прогнозу, так как ЦБ понизил свою оценку за 2К20 с +$0,6 млрд до -$0,5 млрд.

Объемы ненефятного экспорта оказались выше ожиданий и не изменились в сравнении с 3К19: Статистика за 3К20 свидетельствует о том, что динамика торговли остается сильной. Динамика ненефтяного экспорта стала для нас позитивным сюрпризом. Его объем составил $46,2 млрд в 3К20, не изменившись в сравнении с 3К19; за 9М20 ненефтяной экспорт составил $124 млрд, т.е. 53% экспортных доходов РФ. Нефтяные экспортные доходы находились не только под давлением снижения цен на нефть, но также сократились под влиянием снижения объемов поставок из-за сделки OPEC+.

Импорт товаров сократился на 8% г/г в 3К20 против снижения на 4% г/г, которое ожидали мы: Дополнительную поддержкуторговому балансу оказало более сильное в сравнении с ожиданиями снижение импорта – вм есто спада на 4% г/г, которое ожидали мы в 3К20, импорт снизился на 8% г/г, или на $5,5 млрд г/г. Мы считаем, что эта цифра отражает два различных трендах. С одной стороны, это может быть отчасти вызвано провалами в глобальных цепочках стоимости, т.е. проблемами с предложением – с этой точки зрения, спад импорта соответствует снижению продаж легковых автомобилей на 0,5% г/г в августе.

С другой стороны, снижение импорта может отражать и фактор спроса, в частности, медленное восстановление в обрабатывающей промышленности и, таким образом, весьма слабый спрос на промежуточный импорт: за 8М20 выпуск в обрабатывающей промышленности все еще показывает спад на 2,5% г/г. В целом, учитывая все нарастающие риски второй волны пандемии Covid-19, динамика импорта не должна вызывать опасений.

Снижение импорта услуг на 52% г/г в 3К20, или на $15 млрд – главный фактор поддержки сильного текущего счета: Главным фактором, который способствовал сильному текущему счету, является снижение импорта услуг. Хотя в 2К20 этот индикатор оказался на $13 млрд ниже уровня аналогичного периода прошлого года, в 3К20 его сниж ение достигло $15 млрд в годовом сопоставлении, что соответствует падению на 52% г/г. Благодаря этому, российский баланс услуг за 9М20 показал дефицит в размере $12 млрд против дефицита $27 млрд за 9М19; этот фактор был главной поддержкой профицита текущего счета. Чистый отток капитала из России достиг $35,6 млрд в 3К20; лишь 70% оттока было покрыто профицитом текущего счета: Несмотря на относительно сильную цифру профицита текущего счета, его оказалось недостаточно, чтобы покрыть чистый отток капитала. В 3К20 чистый отток капитала из частного сектора достиг $7,9 млрд, что ненамного ниже оттока на уровне $10,5 млрд за 2К20. За 9М20 чистый отток составил $35,6 млрд, тогда как профицит текущего счета закрыл всего 70% этой суммы. Оставшаяся часть была покрыта за счет снижения резервов, которые, как сообщил ЦБ, снизились на $10,1 млрд за 9М20.

Решение о полном возобновлении международного сообщения напрямую затрагивает вопрос динамики курса: Из статистики за 9М20 можно сделать несколько выводов. Во-первых, сильный текущий счет за 3К20 подтверждает мнение о том, что курс рубля находился под геополитическим давлением и фундаментальные показатели торговли не давали причин для резкого ослабления российской валюты. Во-вторых, хотя безубыточность текущего счета за 3К20 при цене на нефть примерно в $40/барр. является хорошим результатом, важный фактор, который стоит за этим, связан с сильным снижением импорта услуг. Если импорт восстановится до докризисных уровней, цена на нефть, балансирующая текущий счет, сместится ближе к отметке $50/барр., потенциально оказывая дополнительное давление на курс рубля. Таким образом, косвенно это указывает на то, что аргументы в пользу ускоренного возобновления международного сообщения неоднозначны: сохранение ограничений на полеты предотвращает дополнительное ослабление курса рубля под давлением премии за геополитический риск, и одновременно может быть инструментом предотвращения нежелательного укрепления курса, если настрой рынк ов изменится на более позитивный.