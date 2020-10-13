Исследователи Microsoft 365 Defender обнаружила новое вредоносное программное обеспечение, которое угрожает пользователям девайсов на ОС Android. О находке группы сообщает Microsoft.

Подцепить вирус довольно легко — достаточно зайти на сомнительный сайт и нажать на всплывающий баннер. Или, установить взломанную программу или игру. Новое вредоносное ПО MalLocker.B умеет эффективно обходить многие доступные средства защиты, обеспечивая низкий уровень обнаружения.

Зараженный смартфон или планшет потребует перечислить деньги мошенникам, чтобы устройство было разблокировано — MalLocker.B занимает весь экран, не давая ни ответить на звонок, ни переключиться на другое приложение. Более того, мошенники выдают свой вирус за программное обеспечение от МВД РФ, пугая юзера тем, что он должен заплатить штраф, в противном случае за ним отправят наряд полиции.

Исследователи подчеркнули, что вирус не способен проникнуть в официальный магазин приложений Google Play Store. А вот в скачанных на стороне программах и играх этот MalLocker.B может и попасться.