Технология оплаты с помощью QR-кодов известна многим россиянам, однако пока широко не используется. Самым удобным способом оплаты остается банковская карта с функцией бесконтактной оплаты. При этом большинство россиян готовы попробовать расплачиваться через QR-коды, свидетельствуют результаты сентябрьского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

При демонстрации примера QR-кода 78% респондентов сказали, что знают эту разновидность штрихкодов. Однако россияне пока редко расплачиваются по QR-кодам: только каждый четвертый (24%) когда-либо имел такой опыт, а 76% россиян никогда не пользовались QR-кодами для оплаты.

Россияне проявляют интерес к оплате через QR-коды и большинство (84%) хотят попробовать платить через них. 53% будут это делать выборочно, только в знакомых или крупных торговых точках, а 31% везде, где это возможно. 16% не станут пользоваться этой технологией (чаще всего такой позиции придерживаются представители старшего поколения).



Россияне, оплачивающие покупки бесконтактно картой или смартфоном, с большой вероятностью будут пользоваться QR-кодами как способом оплаты везде, где это возможно. Среди тех, кто пользуются наличными, расплачиваться по QR-кодам готовы 24%. Те, кто использует банковские карты, готовы использовать QR-коды чаще (29—30%), а те, кто привык платить бесконтактно со смартфона, — еще чаще (43%).

«Тем, кто привык к использованию мобильного телефона для совершения покупок, будет легче перейти к оплате через QR-код, чем тем, кто использует наличные: сценарий с QR-кодом требует определенного уровня цифровой грамотности. Сегодня распознание QR-кодов включено в базовую функциональность современных смартфонов, их также поддерживают многие мобильные приложения банков. Это упрощает пользовательский опыт и будет способствовать распространению технологии и превращению ее в полноценную альтернативу платежным системам, а также платежам через NFC», — комментирует генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.