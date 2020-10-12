Следствием перехода к новой методике установления прожиточного минимума в России станет отказ от расчета стоимости потребительской корзины, пишет РБК . Об этом сообщила пресс-служба Минтруда. Если соответствующие поправки в законодательство будут приняты, министерство с 2021 года перестанет рассчитывать стоимость минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Состав продуктов питания в действующей потребительской корзине не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в части нормативов здорового питания и требует существенного пересмотра, признавали в Минтруде. В 2020 году в соответствии с требованиями законодательства состав потребительской корзины должен быть пересмотрен. Но Минтруд предложил перейти на новую методику расчета прожиточного минимума.

В сентябре правительство одобрило проект нового подхода к определению прожиточного минимума в России: с 2021 года его планируется зафиксировать на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода россиян за предыдущий год. Медианный среднедушевой доход — это уровень, доходы выше которого у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже. Соответствующие проекты поправок в законы «О прожиточном минимуме в РФ» и «О минимальном размере оплаты труда» внесены в Госдуму. Значение прожиточного минимума на душу населения в 2021 году при расчете по новой методике составит 11 653 рублей, поясняли в Минтруде. Согласно предложенному правительством подходу, прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно.

Соотношение между прожиточным минимумом и медианным доходом планируется пересматривать не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития России. Вместе с тем вводится дополнительная защитная норма: прожиточный минимум не может опуститься ниже уровня предыдущего года.

Согласно новому подходу минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет также привязан к размеру медианной зарплаты и устанавливаться на уровне 42% от ее размера за предыдущий год. Он не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2021 году величина федерального МРОТ составит 12 792 рублей, сообщили в Минтруде. Региональные прожиточные минимумы будут устанавливаться на очередной год субъектами РФ в соотношении с федеральным прожиточным минимумом на душу населения, но с учетом специально разработанных для каждого региона коэффициентов.