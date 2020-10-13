Проект федерального бюджета предусматривает выделение в 2022 году Фонду защиты прав дольщиков только 1 млрд рублей после 27 млрд рублей годом ранее. Об этом, как передает ТАСС, сообщил во вторник директор департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Минстроя России Сергей Баринов.

Он уточнил, что в 2023 году на решение проблем обманутых дольщиков, согласно проекту бюджета, будет направлено 26 млрд рублей.

«Действительно, 1 миллиард рублей предусмотрен на 2022 год — после 27 миллиардов рублей в 2021 году. <...> За 2021 год эта тема должна быть четко уточнена в соответствии с поручениями. Мы будем находиться в процессе работы, и, безусловно, этот вопрос так не останется», — сказал Баринов на онлайн-заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Председатель думского комитета Николай Николаев попросил представителя Минстроя при подготовке проекта бюджета ко второму чтению обратить на это внимание. «Насколько я помню, все, и министерство прежде всего, заверяли и людей, и президента, что за три-четыре года проблема [обманутых дольщиков] будет решена. При таком финансировании, как 1 миллиард рублей, это явно невозможно сделать», — сказал он.



Ранее Счетная плата в своем отчете сообщала, что, по оценке Фонда защиты прав дольщиков, на завершение строительства всех проблемных домов нужно 686 млрд рублей.