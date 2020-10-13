Минфин внес в правительство пакет законопроектов, которыми определяется порядок допуска и деятельности на российском страховом рынке иностранных страховых организаций, говорится в сообщении ведомства. Законопроект направлен на выполнение обязательств РФ по допуску филиалов иностранных юридических лиц из государств — членов ВТО для осуществления страховой деятельности на территории России.

«Иностранные страховщики рассматриваются в качестве самостоятельных субъектов страхового дела наравне с российскими компаниями. Для них устанавливаются определенные требования по лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости, а также гарантийному депозиту филиала. В частности, лицензирование деятельности иностранной страховой организации ограничивается добровольными видами страхования, перестрахованием, а также обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — отмечается в сообщении Минфина.

Ограничение на заключение отдельных видов договоров для иностранных страховых организаций аналогично запрету в отношении дочерних обществ иностранных страховщиков, которое определено в действующем законодательстве. ЦБ предоставляются полномочия по надзору за деятельностью иностранного страховщика на территории РФ.