Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу о заблаговременном информировании налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков страховых взносов о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также предлагается в два раза, с десяти до 20 дней, увеличить срок для представления указанных деклараций или расчетов, по истечении которого в случае неуплаты налоговые органы блокируют счета.

Сейчас, если налогоплательщик (налоговый агент, плательщик страховых взносов) не исполнил свою обязанность по сдаче соответствующих документов, налоговый орган имеет право приостановить операции по его банковскому счету. Предупреждений об этой мере законодательством не предусмотрено. В Минфине подчеркивают, что одновременно установлены правила максимально быстрой разблокировки счетов при устранении нарушений. После вынесения решения об отмене блокировки у налоговой инспекции есть один день, чтобы уведомить об этом банк, следует из разъяснений Минфина. При нарушении этих сроков или неправомерном приостановлении операций инспекция должна выплатить проценты за дни неправомерной блокировки счетов.



«Предлагаем обязать налоговые органы направлять уведомление о предстоящей приостановке операций по счетам за 14 дней до вынесения такого решения. Также даем в два раза больше времени на представление налоговой декларации. Мы заинтересованы в том, чтобы взаимодействие налоговых органов с бизнесом строилось на принципе сотрудничества, а не применения мер наказания, в данном случае, например, блокировки счетов. Предлагаемым превентивным подходом стремимся создать условия для предотвращения возможных нарушений. Тут интересы государства и добросовестных налогоплательщиков абсолютно одинаковы. Рассчитываем, что заблаговременное информирование будет стимулировать предпринимателей соблюдать налоговую дисциплину. Особенно важно, что это позволит минимизировать блокировку счетов в случае возникновения непреднамеренных нарушений», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.