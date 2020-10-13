Минфин России 14 октября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На втором аукционе будут предложены облигации с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29017RMFS с датой погашения 25 августа 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

