Минэкономразвития России предлагает создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в Омске. Ведомтсво уже подготовило соответствующий проект постановления и внесло его в правительство, сообщает пресс-служба министерства.

В начале июля регион подал заявку на создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Авангард», где планируется размещение предприятий глубокой переработки нефти.

«В соответствии с проектом постановления создание новой ОЭЗ планируется на территории городского округа Омска в существующей промышленной зоне. Основной специализацией новой ОЭЗ станет нефтехимическая промышленность. На территории ОЭЗ планируется размещение производства графитированных электродов, нового завода по производству бисфенола А, а также производства металлоконструкций для предприятий нефтегазового комплекса», — говорится в сообщении МЭР.

Создание преференциального режима станет стимулом для развития новых высокотехнологичных производств на базе инфраструктуры уже существующей промышленной площадки в Омске, заявил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

«Таким образом будет вовлечена в оборот уже имеющаяся инфраструктура промышленной зоны. На данный момент четыре компании-потенциальных резидента подтвердили свои намерения инвестировать в проекты более 25 млрд рублей и создать не менее 700 рабочих мест», — подчеркнул он.

Ранее создание особой экономической зоны в Омской области обсуждалось в рамках рабочей встречи министра экономического развития России Максима Решетникова и губернатора Омской области Александра Буркова.

На текущий момент в России уже функционируют 33 особых экономических зоны, которые привлекли 817 резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 445 млрд рублей. Компаниями-резидентами ОЭЗ создано более 40 тыс. новых рабочих мест.