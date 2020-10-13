Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь поставил вопрос о том, чтобы гражданам был гарантирован доход не ниже величины прожиточного минимума.

«С учетом пандемии нужно ставить вопрос о том, чтобы ни один человек в нашей стране не получал доход ниже величины прожиточного минимума», — сказал Медведев во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы единороссов. Он напомнил, что уже делал «некоторые предложения на сей счет», и вокруг них началась дискуссия, «что само по себе неплохо».

«Я думаю, что эту дискуссию мы должны продолжить и в ходе подготовки нашей программы. Но решение соответствующей задачи потребует действительно налаживания подлинно адресной социальной помощи по отдельным категориям граждан, это вне всякого сомнения тоже важная задача», — сказал председатель «Единой России».

В сентябре Медведев поручал фракции единороссов в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости, которая в том числе проанализирует возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан. По его словам, имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности и социально-экономического положения.