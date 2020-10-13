Кабмин наделил Минэкономразвития функциями по нормативному правовому регулированию вопросов экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, следует из постановления правительства на официальном портале правовой информации.

«Министерство экономического развития РФ является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативному правовому регулированию и полномочия, предусмотренные федеральным законом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что реализация предусмотренных функций и полномочий будет осуществляться Минэкономразвития в пределах установленной численности работников центрального аппарата, а также финансирования, предусмотренного бюджетом.