IT-бизнес попросил отменить требование московских властей по сбору данных сотрудников компаний на «удаленке», а также обязанность работодателей еженедельно отчитываться о соблюдении персоналом самоизоляции, пишут «Известия» . Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и РУССОФТ обратились за поддержкой к главе Минцифры Максуту Шадаеву. Они считают, что разглашение персональных данных без ведома граждан нарушает их права, а механизм предоставления согласия или несогласия на передачу информации в указе не предусмотрен.

Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий сбору данных сотрудников компаний на удаленной работе. Требования о передаче сведений, содержащиеся в указе мэра Москвы, противоречат действующему федеральному законодательству, так как указанная информация представляет собой персональные данные граждан, пояснил исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, такое нарушение законодательства приведет к штрафным санкциям и приостановке работы компаний. Если бизнес решит не выполнять указ мэра, то все равно будет оштрафован.

Также у организаций зачастую нет всех перечисленных данных о своих сотрудниках — часть сведений не имеет отношения к кадровому делопроизводству, указывают авторы письма. Большинство компаний МСБ не хранят и не обрабатывают персональные или иные данные, так как это подразумевает выполнение административно-технических требований регуляторов (в частности, ФСТЭК), говорится в письме. Ассоциации просят Шадаева повлиять на решение местных властей и отменить сбор данных сотрудников компаний, освободить от еженедельного предоставления отчетов работодателей, у которых не изменилась численность сотрудников на «удаленке», а также согласовать требования столичного мэра с Роскомнадзором.

В пресс-службе Минцифры отметили, что данные могут быть обработаны без согласия субъекта персональных данных, сославшись на указ президента (№ 316 от 11 мая 2020 года «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и статьи 11 ФЗ 68 от 21 декабря 1994).

По словам юристов, проблема указа в том, что он игнорирует положения федерального законодательства, возлагая на компанию обязанность предоставлять информацию о сотруднике, этих данных у работодателя быть не должно по причине их избыточности, так как информацию по большей части можно получить лишь с согласия гражданина. Не все работодатели готовы идти на нарушение закона. Однако большая часть данных, содержащихся в указе мэра, и так есть у работодателя, равно как и право их предоставления третьим лицам, отметили эксперты. Фирмы предоставляют эти данные в банки, фонды, налоговые органы и, соответственно, имеют согласие работника на обработку этих персональных данных.