Структура ВТБ в рамках допэмиссии акций «Аэрофлота» приобрела бумаги стоимостью 21 млрд рублей, свидетельствует сообщение эмитента на портале раскрытия корпоративной информации.

Ранее было объявлено о планах «Аэрофлота» увеличить уставный капитал на величину до 1,7 млрд рублей путем дополнительного размещения до 1,7 млрд обыкновенных акций. Правительство РФ одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота» при условии сохранения доли государства в авиакомпании на уровне не ниже 51,17%. Авиакомпания сообщала, что планирует привлечь за счет размещения дополнительных акций не менее 80 млрд рублей. Позже стоимость размещения была установлена на уровне 60 рублей за одну бумагу номиналом 1 рубль.

Как сообщалось в начале октября, в рамках преимущественного права (этот этап длился с 21 сентября по 1 октября 2020 года) «Аэрофлот» получил заявки от акционеров на приобретение 986 997 411 акций, включая заявку от РФ на приобретение 869 940 480 акций. Предполагалось, что Российская Федерация также может принять участие в допэмиссии авиакомпании в рамках следующего этапа — открытой подписки. Тогда же отмечалось, что институциональным инвесторам будут предложены акции перевозчика на общую сумму около 39 млрд рублей.

Из сегодняшнего сообщения следует, что компания VTB Capital PLC («ВТБ Капитал») приобрела обыкновенные именные бездокументарные акции перевозчика номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 350 млн штук по цене 60 рублей за бумагу. Таким образом, общая стоимость приобретенных «ВТБ Капиталом» акций «Аэрофлота» достигает 21 млрд рублей, что, по данным перевозчика, составляет 10,27% от стоимости его активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.



Ранее банк ВТБ заявлял, что рассмотрит возможность инвестирования в акции «Аэрофлота» в случае их допэмиссии. «Несмотря на сильную просадку отрасли авиаперевозок, вызванную пандемией, акции «Аэрофлота» сохраняют свою инвестиционную привлекательность», — отмечали в ВТБ в августе.

Между тем во вторник в пресс-службе ВТБ разъяснили агентству ТАСС , что приобретение акций носит технический характер, цель их покупки «ВТБ Капиталом» — последующая передача в рамках сформированной им как банком-организатором книги заявок от институциональных инвесторов. «Бумаги будут переданы институциональным инвесторам, чьи заявки были удовлетворены в процессе сделки», — уточнили в банке.

