Приходите 15-16 октября 2020 года на выступления и экспозицию компании BSS в ходе работы VII Международного форума ВБА-2020 "Цифровая эволюция в финансах". Мероприятие пройдет в гостинице "Рэдиссон Славянская" (Москва, Площадь Европы, 2). BSS выступает Спонсором форума.

В ходе конференции пройдет серия выступлений экспертов BSS, посвященных текущему состоянию, трендам и перспективам развития традиционных для компании направлений - ДБО и информационной безопасности. Уже сейчас решения BSS сложно представить без динамично развивающихся в компании голосовых технологий на базе искусственного интеллекта. Расскажем про кейсы внедрений и сокращения издержек. Запланировано совместное выступление с банком – узнаете про интересный проект!

В рамках выставки на стенде BSS эксперты компании расскажут про новые разработки и развитие популярных решений. Наглядно покажут на демонстрационных стендах работу наших решений, их возможности и преимущества.

Приглашаем всех специалистов, заинтересованных в эффективном развитии бизнеса. Ждем вас на выступлениях экспертов BSS и на нашем стенде – сразу при входе на экспозицию форума.

Более подробную информацию, программу и время выступлений смотрите на официальном сайте мероприятия .