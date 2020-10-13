Вчера глобальные рынки акций шли вверх, переключившись на сезон отчетностей и ожидания нового пакета стимулов в США. Российский рынок акций в середине дня смог восстановиться после весьма слабого начала торговой сессии, однако ближе к концу дня опять снижался на фоне снижения цен на нефть – по итогам дня индекс РТС опустился на 0,1% до 1 163 пунктов, тогда как индекс Московской биржи прибавил 0,4% до 2 846 пунктов. Курс рубля ослаб (-0,4% до 77,11 руб./долл.) после укрепления на протяжении всей минувшей недели, реагируя на снижение цен на нефть (Brent -2,5% до 41,79 долл./барр.). Давление на курс рубля немного усилилось после того как в СМИ появились сообщения об ожидаемых со стороны ЕС санкциях против России в связи с отравлением Алексея Навального. Тем не менее, мы считаем, что санкции будут направлены на конкретных россиян и не повлияют на российскую экономику.

Российский рынок акций на открытии снижается, однако мы ожидаем, что факторы поддержки в течение дня появятся: Российский рынок акций сегодня открылся снижением, продолжив нисходящий тренд вечерней торговой сессии на фоне сообщений о том, что Евросоюз готов объявить санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Тем не менее, мы не ожидаем никаких серьезных мер, которые негативно отразятся на российской экономике и инвестиционном профили. Санкции скорее будут направлены на конкретных сотрудников ГРУ. На глобальных рынках может наблюдаться ротация из акций циклических компаний в бумаги технологического сектора, однако мы ожидаем, что очень сильная торговая статистика Китая за сентябрь поддержит бумаги российского горно-металлургического сектора. Мы ожидаем спрос на акции российских технологических компаний, особенно на бумаги MAIL.ru, которые, скорее всего, будут включены в расчетную базу индекса MSCI Russia в ходе квартального пересмотра индекса 10 ноября. Возобновление роста случаев Covid-19 вновь вызовет интерес к акциям розничных сетей.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Яндекс остается бесспорным лидером в сегменте поиска на всех платформах; НЕЙТРАЛЬНО

Согласно данным Яндекс.Радар, в 3К20 доля Яндекса (YNDX US: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) в поиске на всех платформах выросла на 2,7 п. п. г/г до 59,3%.

Яндекс продолжает лидировать в поиске на десктопах, его доля выросла на 0,9 п. п. г/г до 68,9% в 3К20, тогда как в квартальном сопоставлении она снизилась на 0,6 п. п.

Мы по-прежнему отмечаем, что Яндекс продолжает укреплять свои позиции в поиск е на мобильных платформах, а его доля рынка в этом сегменте превысила 55% в 3К20 (против 43,5% у компании Google). Это является следствием продолжающегося сильного роста доли поиска на платформе Android (+5,9 п. п. г/г и +1,1 п. п. к/к) после того, как Google дал согласие на то, чтобы разработчики смартфонов могли предустанавливать мобильные браузеры, отличные от браузера Google, с 3К17.

Таким образом, мы видим, что Яндекс продолжает успешно укреплять свое лидерство на ключевом для компании рынке поиска. Эти позитивные данные по доли рынка компании в сегменте поиска, вероятно, найдут отражение в финансовых результатах Яндекса за 3К20 (будут опубликованы 28 октября). Тем не менее, мы ожидаем, что давление на рекламные бюджеты продолжится из-за непростой ситуации в экономике, вызванной пандемией и ослаблением курса рубля к доллару. В целом мы считаем статистику по доли рынка в сегменте поиска компании Яндекс НЕЙТРАЛЬНОЙ для цены акций YNDX.

Mail.ru увеличивает свою долю в Skillbox и инвестирует в онлайн-школу “Тетрика”; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает газета “Коммерсант”, Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) расширяет свое присутствие на рынке Edtech за счет увеличения доли в Skillboxна 10% до 70% и покупки 45% акций в онлайн-школе “Тетрика”. Цены сделок не разглашаются. Дополнительная доля в Skillboxбыла приобретена кипрской Lomigor Investments Ltd (дочерним предприятием Mail.ru Group) у ее сооснователя Андрея Анищенко. Еще 30% Skillboxсохранили три других сооснователя. Как сообщает газета “Коммерсант” со ссылкой на Kartoteka.ru, в сентябре Lomigor совершил другую покупку в образовательном секторе, став владельцем 45% акций в ООО “Препреп.ру”, которое развивает “Тетрику”, онлайн -платформу по удаленной подготовке к ЕГЭ, предлагая в том числе услуги репетиторов. “Тетрика” создана в 2019 г. бывшими сотрудниками образовательной компании “Нетология-Групп” и Яндексом. Как сообщает “Коммерсант” со ссылкой на Rusbase, в январе 2020 г. стартап привлек $600 тыс. от частных инвесторов. Инвестиции соответствуют последним заявлениями менеджмента по поводу заинтересованности Mail.ru в расширении своего присутствия на рынке онлайн образовании за рамками ИТ-специальностей, учитывая быстрый рост этого рынка (по прогнозам, он должен вырасти на 70-80% г/г в 2020 г., сообщает Академия “Интерфакс”) и низкого уровня проникновения. В целом мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

НЛМК: операционные результаты за 3К20: рост объемов продаж продукции с высокой добавленной стоимостью на фоне хорошего спроса на отечественном рынке; ПОЗИТИВНО Компания НЛМК (NLMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $25,1/ГДР) вчера представила сильные операционные результаты за 3К20, которые отражают восстановление спроса на стальную продукцию на российском рынке и увеличение загрузки мощностей. Новость ПОЗИТИВНА для акций компании. Компания отмечает, что эффект отложенного спроса и активность в строительном секторе позитивно влияют на внутренний спрос. НЛМК отгрузила в общей сложности 4.4 млн тонн стали, что на 2% выше к/к и на 11% выше г/г. Отметим, что в подразделении по производству плоского проката производство стали снизилось на 9% к/к на фоне второй очереди капитальных ремонтов доменного производства на площадке в Липецке. Объемы продаж готовой продукции выросли на 14% к/к. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в ассортименте компании достигла 62% против 56% кварталом ранее. Продажи полуфабрикатов снизились на 12% к/к на фоне роста спроса на готовую продукцию.

НЛМК сообщил о снижении производства железной руды на 15% к/к из-за обрушения конвейерной галереи 7 сентября. Производство восстановлено 22 сентября. Из-за аварии объемы продаж железной руды снизились. Продажи независимым клиентам снизились на 65% к/к.НЛМК отмечает рост цен на сталь, который ускорился к концу 3К20. Цены в долларах на арматуру выросли на 1% к/к, тогда как экспортные цены на слябы выросли на 22% к/к. Цены на плоский прокат в России снизились на 3% к/к. Мировые цены на уголь снизились на 5% к/к, тогда как цены на уголь на домашнем рынке в долларовом выражении снизились на 34% к/к, что с некоторым запозданием отражает глобальные тренды 2К20. Мы полагаем что рост объемов продаж продукции с высокой добавленной стоимостью сбалансирует снижение продаж полуфабрикатов. НЛМК явно выигрывает от цен на коксующий уголь, так как компания не имеет собственной угольной базы. Мы ожидаем, что эффект снижения производства железной руды будет кратковременным, так как ремонт конвейерной галереи на Стойленском ГОКе после аварии 7 сентября уже завершен. Спотовые цены на железную руду по-прежнему близки к отметке $120/т, CFR, Китай (62% Fe). Производство стали в Китае должно превысить 1 млрд тонн в 2020 г., и главные поставщики железной руды все еще пытаются наверстать китайский спрос. Эффективная интеграция в железорудную базу обеспечивает лидерство компании на кривой издержек. Себестоимость слябов на данный момент составляе т $180-200/т, по нашим оценкам.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)