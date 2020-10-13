Дефицит федерального бюджета РФ по итогам девяти месяцев текущего года составил около 1,8 трлн рублей, свидетельствуют данные опубликованной Минфином «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь 2020 года» .

По предварительной оценке, объем поступивших доходов составил13 трлн 216 млрд 112,7 млн рублей, или 64,2% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», исполнение расходов — 14 трлн 993 млрд 960,8 млн, или 76,2% к общему объему расходов, утвержденному указанным законом, и 63,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Дефицит достиг 1 трлн 777 млрд 848,1 млн рублей.

«Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 2 трлн 169,083 млрд рублей и минус 391 млрд 234,9 млн рублей соответственно», — уточняется в сообщении.



В «Предварительной оценке исполнения федерального бюджета за январь — август 2020 года» говорилось, что дефицит федерального бюджета по итогам восьми месяцев равнялся 1 трлн 691 млрд 687,8 млн рублей.