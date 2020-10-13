Дефицит федерального бюджета по итогам восьми месяцев составлял около 1,7 трлн рублей.
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам девяти месяцев текущего года составил около 1,8 трлн рублей, свидетельствуют данные опубликованной Минфином «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь 2020 года».
По предварительной оценке, объем поступивших доходов составил13 трлн 216 млрд 112,7 млн рублей, или 64,2% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», исполнение расходов — 14 трлн 993 млрд 960,8 млн, или 76,2% к общему объему расходов, утвержденному указанным законом, и 63,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Дефицит достиг 1 трлн 777 млрд 848,1 млн рублей.
«Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 2 трлн 169,083 млрд рублей и минус 391 млрд 234,9 млн рублей соответственно», — уточняется в сообщении.
В «Предварительной оценке исполнения федерального бюджета за январь — август 2020 года» говорилось, что дефицит федерального бюджета по итогам восьми месяцев равнялся 1 трлн 691 млрд 687,8 млн рублей.
Нет комментариев