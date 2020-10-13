Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JPMorgan Chase (США) в январе — сентябре 2020 года снизилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,995 млрд долларов, говорится в отчете инвестбанка.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,09 доллара против 8,15 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетном периоде выросла на 4% — до 90,319 млрд долларов.

В III квартале банк увеличил чистую прибыль на 4% в годовом выражении — до 9,443 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,92 доллара против 2,68 доллара годом ранее. Аналитики ждали показателя в 2,23 доллара. Квартальная выручка снизилась на 0,5% — до 29,147 млрд долларов.

Инвестбанк также сообщил, что продлевает приостановку обратного выкупа акций до конца года в связи с требованиями Федеральной резервной системы США. ФРС 30 сентября продлила свое требование к крупным банкам приостановить выкуп акций до конца 2020 года.

На предварительных торгах в США бумаги JP Morgan растут в цене на 1,63%.

Инвестбанк JPMorgan Chase, основанный в 1799 году, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.