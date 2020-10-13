Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам января — сентября 2020 года упала в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 7,068 млрд долларов, следует из отчетности корпорации.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,97 доллара против 5,89 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода увеличилась на 3%, составив 57,799 млрд долларов.